Тамбовчанка заняла денег и набрала кредитов, чтобы отправить мошенникам 4 миллиона рублей, в надежде на получение компенсации

СЕГОДНЯ 12:02 2019-08-01T12:02:49+03:00

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Жительница Тамбова отправила аферисту огромную сумму денег в надежде на получение денежной компенсации за купленный когда-то крем.

Около месяца назад тамбовчанке позвонил мужчина, который назвал женщину по имени-отчеству, представился полицейским и рассказал, что стражи порядка разоблачили фирму, продававшую косметику. По словам собеседника, их продукция оказалась некачественной и теперь всем, кто «пострадал» от деятельности организации полагается компенсация в размере 160 тысяч рублей. Женщина припомнила, что несколько лет назад действительно покупала в Интернете чудо-крем, особого эффекта от которого она так и не заметила. Но для получения компенсации необходимо было перевести некоторую сумму на указанные аферистом счета, что женщина и сделала. Вскоре незнакомец перезвонил снова, и обещанная компенсационная сумма возросла до 400 тысяч рублей. Но за нее, соответственно, нужно было перевести еще большую сумму.

В итоге, в течение 22-х дней, с 1 по 22 июля, тамбовчанка общалась с собеседником, который сулил ей все большие и большие суммы, за которые она переводила все больше и больше денег. Когда своя наличность у нее закончилась, она взяла кредит, затем кредит взяли другие члены ее семьи. Она занимала в долг у родственников и знакомых и отправляла через платежную систему «Колибри» огромные суммы мошенникам. И все, у кого она одалживала деньги, рассказывая о компенсации, тоже в это верили и одобряли ее действия.

- Остановилась женщина лишь тогда, когда денег больше взять было не у кого, а компенсации она никакой так и не получила, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - Сумма, отправленная злоумышленникам, составила 4345098 рублей. За помощью женщина обратилась в полицию. Известно, что мошенник звонил с телефонов сотового оператора города Москвы. Ведутся его поиски.

ИСТОЧНИК KP.RU