2019-08-01T12:41:28+03:00
Общество

Школьники из Тамбовской области победили в акции "Крышка-малышка"

Ребята сдали 80 кг пластика и накопили на инвалидное кресло для ребенка
Марина Поповцева
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Всего за 3 дня - 80 кг крышек!Всего за 3 дня - 80 кг крышек!Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
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Мичуринская школа № 7 победила во Всероссийской акции «Крышка-малышка». В конкурсе были задействованы все - и педагоги, и сотрудники, и школьники. Самыми активными были ребята из местного экологического отряда «Экоша».

В рамках проекта школьники собирали в специальный контейнер пластиковые крышки. Собранный материал отправляли в Воронеж кураторам акции. За 3 дня ученикам удалось собрать 80 кг пластмассы. Денег, вырученных за сдачу крышек, хватило на инвалидное кресло для ребенка. А сам школьный коллектив получил кубок победителя.

- «Крышка-малышка» – это благотворительный, социально-экологический проект. Все его участники занимаются сбором пластиковых крышек от пищевых напитков и добавок. Деньги от переработки собранного материала направляются в волонтёрскую организацию «Общие дети», которая в свою очередь распределяет средства на нужды детей с ограниченными возможностями, - сообщили в администрации города Мичуринска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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