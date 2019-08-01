2019-08-01T11:29:50+03:00
Общество

Тамбовский Роспотребнадзор обнаружил нарушения в Котовском кафе

Заведение общественного питания закрыли на 20 дней
Марина Поповцева
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В ходе внеплановой проверки Роспотребнадзор обнаружил существенные нарушения в котовском кафе "Белый экипаж". В заведении не было воды и канализации, маркировка продуктов была произведена неправильно.

- Должностным лицом Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области составлен протокол о временном запрете деятельности юридического лица, материалы административного дела направлены в Котовский городской суд Тамбовской области, - рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Суд признал правоту проверяющих: нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в кафе налицо. В настоящее время деятельность заведения приостановлена на 20 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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