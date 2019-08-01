Тамбовский Роспотребнадзор обнаружил нарушения в Котовском кафе
В ходе внеплановой проверки Роспотребнадзор обнаружил существенные нарушения в котовском кафе "Белый экипаж". В заведении не было воды и канализации, маркировка продуктов была произведена неправильно.
- Должностным лицом Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области составлен протокол о временном запрете деятельности юридического лица, материалы административного дела направлены в Котовский городской суд Тамбовской области, - рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.
Суд признал правоту проверяющих: нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в кафе налицо. В настоящее время деятельность заведения приостановлена на 20 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU