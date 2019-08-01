На тамбовской трассе «Приора» «отрикошетила» от «Нивы» в кювет

СЕГОДНЯ 11:00 2019-08-01T11:00:14+03:00

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Авария, в которой пострадал 21-летний молодой человек, произошла 31 июля в 19 часов 35 минут на 10 километре автодороги «Каспий –Текино» - Тамбов – Котовск – Старчики - К.Строганово – Сампур», проходящей по территории Сампурского района. Как сообщили в региональном УГИБДД, 21-летний водитель автомобиля «Lada Priora» пытался обогнать впереди идущий автомобиль «Chevrolet Niva», но, не рассчитав дистанцию, въехал ему в бок. После столкновения «Priora» вылетела в кювет.

- В результате аварии травмы получил водитель автомобиля «Lada Priora», - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU