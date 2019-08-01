Тамбовчане могут претендовать на «Премию МИРа»

СЕГОДНЯ 10:34 2019-08-01T10:34:40+03:00

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Общероссийская общественная организация «МИР» выиграла президентский грант. Эти средства планируется потратиться на реализацию проекта «Премия МИРа». Это конкурс для всех россиян, в том числе - и для проживающих за рубежом. Тамбовчане также могут принять в нем участие.

«Премию МИРа» может получить любой, кто трудится на благо общества. Подразумевается благотворительность, участие в общественных инициативах, волонтёрство. Всего предусмотрено 8 номинаций.

Например, в номинации «Добрая организация года» могут посоревноваться руководители благотворительных или общественных объединений, чьи показатели работы в течение года были высокими. Тот, кто реализует проекты в области защиты окружающей среды, может получить премию за «Экологическую ответственность». Для корпоративных волонтеров есть номинация «Добрый коллектив», а для активных людей с ограниченными возможностями - «Вопреки».

За проекты в сфере здорового образа жизни наградят в номинации «Здравая инициатива». Отдельная номинация предусмотрена для тех, кто в последние годы совершил благородные поступки ("Подвиг"). Интернет-сообщество выберет того, то получит «Народную премию».

- Сбор заявок на конкурс продлится до 1 сентября. Подать заявку, а также узнать более подробную информацию можно на сайте http://премиямира.мы-мир.рф/, - информируют в администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU