2019-07-31T17:29:06+03:00
Происшествия

Тамбовские полицейские уничтожили около полутонны дикорастущей конопли

Наркосодержащую траву обнаружили в Мичуринском районе
Марина Поповцева
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В ходе операции "Мак-2019" в поселке Дмитриевка Мичуринского района полицейские уничтожили очаг дикорастущей конопли на площади около 1,5 гектара.

Полицейским помогали работники ближайшего сельхозпредприятия, предоставившие для работ специализированную технику.

- Вес уничтоженного наркосодержащего растения составил около полутонны, - сообщили в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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