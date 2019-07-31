Тамбовские полицейские уничтожили около полутонны дикорастущей конопли
Наркосодержащую траву обнаружили в Мичуринском районе
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В ходе операции "Мак-2019" в поселке Дмитриевка Мичуринского района полицейские уничтожили очаг дикорастущей конопли на площади около 1,5 гектара.
Полицейским помогали работники ближайшего сельхозпредприятия, предоставившие для работ специализированную технику.
- Вес уничтоженного наркосодержащего растения составил около полутонны, - сообщили в УМВД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU