В Тамбовской области осудили преступную группу, которая делала алкоголь в промышленных масштабах

СЕГОДНЯ 16:29 2019-07-31T16:31:04+03:00

Девять человек получили от полугода до 5 лет лишения свободы

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В Котовском городском суде вынесли приговор девятерым участникам преступной группы, которая занималась производством контрафактного алкоголя. Выявили преступников еще в декабре 2015 года, для их задержания привлекали полицейский спецназ.

Для задержания преступников привлекали спецназ

Сотрудники регионального УМВД и УФСБ установили и проверили десятки складских помещений на территории Мичуринска и Мичуринского района, где хранилась алкогольная продукция. В ходе обысков из незаконного оборота изъято более 260 тысяч бутылок алкоголя с признаками контрафакта.

В следственном управлении УМВД возбудили уголовное дело ч. 6 статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Во время его расследования полицейские установили девять местных жителей, которые организовали приобретение, транспортировку алкоголя на территорию области, хранение и дальнейшую его реализацию. Некоторые из подозреваемых ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Алкогольную продукцию направили на экспертизу, которая подтвердила, что федеральные специальные марки на бутылках были поддельными, а сам алкоголь изготовлен и разлит вне заводских условий.

- В рамках проведения оперативных мероприятий устанавливались и опрашивались десятки свидетелей, изымалась и изучалась «черная» бухгалтерия, назначались и проводились десятки экспертиз, собраны улики и доказательства совершения преступной деятельности. По окончании расследования уголовное дело с обвинительным заключением было направлено в суд, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - В июле текущего года Котовский городской суд вынес приговор в отношении девяти жителей Тамбовской области, обвиняемых в незаконном обороте алкогольной продукции в особо крупном размере в составе организованной группы. Подсудимые получили наказание в виде лишение свободы от 6 месяцев до 5 лет. В соответствии с решением суда вся изъятая продукция будет уничтожена.

В колонии преступники проведут от полугода до 5 лет

Фото УМВД России по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU