Сложные операции на глазах начнут проводить в Тамбове
Тамбовская офтальмологическая больница приобрела современную хирургическую систему. Она позволит медикам выполнять высокотехнологичные операции на глазах. Аппаратура с принадлежностями Constellation Vision System куплена за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования и обошлась в 7 млн рублей.
- С помощью новой хирургической офтальмологической системы специалисты смогут выполнять сложнейшие операции на заднем отрезке глаза. Ранее подобные операции были недоступны для пациентов из нашего региона и их приходилось направлять на лечение в федеральные медицинские центры. Теперь в этом необходимость отпадает, - рассказали в администрации Тамбовской области.
Фото пресс-службы Управления здравоохранения Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU