Сложные операции на глазах начнут проводить в Тамбове

СЕГОДНЯ 16:58 2019-07-31T16:58:44+03:00

Теперь тамбовчанам не нужно далеко ехать, чтобы прооперироваться

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Тамбовская офтальмологическая больница приобрела современную хирургическую систему. Она позволит медикам выполнять высокотехнологичные операции на глазах. Аппаратура с принадлежностями Constellation Vision System куплена за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования и обошлась в 7 млн рублей.

- С помощью новой хирургической офтальмологической системы специалисты смогут выполнять сложнейшие операции на заднем отрезке глаза. Ранее подобные операции были недоступны для пациентов из нашего региона и их приходилось направлять на лечение в федеральные медицинские центры. Теперь в этом необходимость отпадает, - рассказали в администрации Тамбовской области.

Фото пресс-службы Управления здравоохранения Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU