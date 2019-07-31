2019-07-31T16:58:44+03:00
Общество

Сложные операции на глазах начнут проводить в Тамбове

В Тамбовской офтальмологической больнице появилось новое оборудование
Марина Поповцева
Поделиться:
Теперь тамбовчанам не нужно далеко ехать, чтобы прооперироватьсяТеперь тамбовчанам не нужно далеко ехать, чтобы прооперироваться
Изменить размер текста:

Тамбовская офтальмологическая больница приобрела современную хирургическую систему. Она позволит медикам выполнять высокотехнологичные операции на глазах. Аппаратура с принадлежностями Constellation Vision System куплена за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования и обошлась в 7 млн рублей.

- С помощью новой хирургической офтальмологической системы специалисты смогут выполнять сложнейшие операции на заднем отрезке глаза. Ранее подобные операции были недоступны для пациентов из нашего региона и их приходилось направлять на лечение в федеральные медицинские центры. Теперь в этом необходимость отпадает, - рассказали в администрации Тамбовской области.

Фото пресс-службы Управления здравоохранения Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Восемь медучреждений Тамбова останутся в ночь на 3 августа без холодной воды
Тамбовские полицейские уничтожили около полутонны дикорастущей конопли
В Тамбовской области осудили преступную группу, которая делала алкоголь в промышленных масштабах
У клиентов Сбербанка появились «персональные» банкоматы
Тамбовская учительница получит 100 тысяч рублей на реализацию своего проекта
В Тамбовской области выпустят Красную книгу растений, грибов, мхов и лишайников за 1,5 миллиона рублей
Жительница Тамбовской области заплатила долг, чтобы съездить за границу
Прокуратура заблокировала более 300 сайтов с экстремистскими материалами
В Тамбове обнаружили поддельную купюру
Реконструкция филармонии в Тамбове снова откладывается на неопределенный срок
В Тамбовской области откроется новый физкультурно-оздоровительный комплекс
Тамбовчане оформили стотысячный электронный больничный