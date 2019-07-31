2019-07-31T15:58:49+03:00
Общество

Тамбовская учительница получит 100 тысяч рублей на реализацию своего проекта

Злата Сафошина выиграла грант из федерального бюджета
Марина Поповцева
Поделиться:
Проект молодого педагога получил поддержку на высоком уровнеПроект молодого педагога получил поддержку на высоком уровне
Изменить размер текста:

Учитель английского языка из тамбовского лицея № 14 Злата Сафошина выиграла 100 тысяч рублей на форуме "Территория смыслов". Грант выделяет ей федеральный бюджет на реализацию собственного проекта.

Девушка стала автором и руководителем проекта «Педагогический навигатор». Это информационная технология, которая будет интегрировать ключевые образовательные события Тамбовской области, чтобы помочь педагогу разобраться в актуальных тенденциях своей деятельности.

Такой навигатор станет хорошим подспорьем не только для учителей, но и для студентов педагогических специальностей. Кроме того, он поможет удаленно присутствовать на семинаре, мастер-классе и прочих мероприятиях.

- Впереди много работы по реализации проекта. Но девушка заручилась надежной поддержкой и дружной командой в лице членов Молодежного совета при Тамбовской областной профсоюзной организации работников народного образования и науки, а также волонтёров Педагогического института Державинского университета. Более того, проект девушки поддержала начальник управления образования и науки области Татьяна Котельникова, - рассказали в управлении.

Фото Управления образования и науки Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Восемь медучреждений Тамбова останутся в ночь на 3 августа без холодной воды
Тамбовские полицейские уничтожили около полутонны дикорастущей конопли
Сложные операции на глазах начнут проводить в Тамбове
В Тамбовской области осудили преступную группу, которая делала алкоголь в промышленных масштабах
У клиентов Сбербанка появились «персональные» банкоматы
В Тамбовской области выпустят Красную книгу растений, грибов, мхов и лишайников за 1,5 миллиона рублей
Жительница Тамбовской области заплатила долг, чтобы съездить за границу
Прокуратура заблокировала более 300 сайтов с экстремистскими материалами
В Тамбове обнаружили поддельную купюру
Реконструкция филармонии в Тамбове снова откладывается на неопределенный срок
В Тамбовской области откроется новый физкультурно-оздоровительный комплекс
Тамбовчане оформили стотысячный электронный больничный