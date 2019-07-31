Тамбовская учительница получит 100 тысяч рублей на реализацию своего проекта

СЕГОДНЯ 15:58 2019-07-31T15:58:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Учитель английского языка из тамбовского лицея № 14 Злата Сафошина выиграла 100 тысяч рублей на форуме "Территория смыслов". Грант выделяет ей федеральный бюджет на реализацию собственного проекта.

Девушка стала автором и руководителем проекта «Педагогический навигатор». Это информационная технология, которая будет интегрировать ключевые образовательные события Тамбовской области, чтобы помочь педагогу разобраться в актуальных тенденциях своей деятельности.

Такой навигатор станет хорошим подспорьем не только для учителей, но и для студентов педагогических специальностей. Кроме того, он поможет удаленно присутствовать на семинаре, мастер-классе и прочих мероприятиях.

- Впереди много работы по реализации проекта. Но девушка заручилась надежной поддержкой и дружной командой в лице членов Молодежного совета при Тамбовской областной профсоюзной организации работников народного образования и науки, а также волонтёров Педагогического института Державинского университета. Более того, проект девушки поддержала начальник управления образования и науки области Татьяна Котельникова, - рассказали в управлении.

Фото Управления образования и науки Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU