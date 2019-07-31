2019-07-31T15:32:23+03:00
Общество

В Тамбовской области выпустят Красную книгу растений, грибов, мхов и лишайников за 1,5 миллиона рублей

Тираж издания составит 1 тысячу экземпляров
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области к ноябрю этого года собираются выпустить Красную книгу «Растения, грибы, лишайники и мхи». В официальное издание, содержащее по условиям закупки, не менее 250 страниц, войдут виды, занесенные в Красную книгу Тамбовской области, исчезнувшие с нашей территории растения, грибы, мхи и лишайники, а также представители флоры, за которыми сейчас ведется наблюдение. Сейчас управление по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области ищет исполнителя этого заказа. За 1 тысячу экземпляров книги готовы заплатить 1,5 миллиона рублей.

- Оплата услуг по контракту осуществляется за счет средств бюджета Тамбовской области, говорится в документации закупки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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