Жительница Тамбовской области заплатила долг, чтобы съездить за границу

СЕГОДНЯ 15:00 2019-07-31T15:00:39+03:00

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Жительница Инжавинского района задолжала банкам 180 тысяч рублей по кредиту. Исполнительное производство о взыскании этой суммы находилось в районном отделе судебных приставов регионального управления ФССП России.

Судебный пристав-исполнитель вызвал должницу на прием и сообщил о том, что женщину могут не выпустить из страны, пока она не выплатит долг.

- После чего, через 3 дня должница явилась в отдел судебных приставов и оплатила задолженность в полном объеме, - рассказали в управлении ФССП России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU