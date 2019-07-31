Жительница Тамбовской области заплатила долг, чтобы съездить за границу
Женщина вернула банку 180 тысяч рублей
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Жительница Инжавинского района задолжала банкам 180 тысяч рублей по кредиту. Исполнительное производство о взыскании этой суммы находилось в районном отделе судебных приставов регионального управления ФССП России.
Судебный пристав-исполнитель вызвал должницу на прием и сообщил о том, что женщину могут не выпустить из страны, пока она не выплатит долг.
- После чего, через 3 дня должница явилась в отдел судебных приставов и оплатила задолженность в полном объеме, - рассказали в управлении ФССП России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU