2019-07-31T14:31:01+03:00
Общество

Прокуратура заблокировала более 300 сайтов с экстремистскими материалами

7 человек привлекли к административной ответственности
Марина Поповцева
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За первое полугодие 2019 года в Тамбовской области зафиксировано 2 преступления экстремистского характера. Оба они связаны с деятельностью в интернете.

Прокуроры привлекли к административной ответственности 7 человек за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, а также производство и распространение экстремистских материалов.

- На основании уведомлений прокуроров Роскомнадзором и операторами связи заблокирован доступ к более 300 сайтам, на которых размещены материалы, признанные экстремистскими и включенные в Федеральный список экстремистских материалов; в суды направлено 88 (2018 – 64) заявлений о признании запрещенными к распространению на территории Российской Федерации противоправных интернет-публикаций и блокированию доступа к указанным интернет–ресурсам, - сообщают в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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