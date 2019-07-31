В Тамбове обнаружили поддельную купюру

СЕГОДНЯ 14:01 2019-07-31T14:01:05+03:00

За сбыт поддельных 5 тысяч можно получить до 12 лет тюрьмы

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Тамбовский банк сообщил в полицию о поступлении фальшивой денежной купюры достоинством 5 тысяч рублей. Банкноту доставили в выручке моршанского магазина. Полицейские изъяли подделку. Им удалось выяснить, что кассир не проверил должным образом купюру, хотя в магазине все кассы оборудованы детекторами определения подлинности.

Сотрудники полиции провели беседу с руководящим составом магазина и кассовыми работниками, напомнив о требованиях по обязательной проверке купюр. Также были изъяты записи с камер видеонаблюдения, чтобы выявить сбытчиков подделки.

- В соответствии с действующим законодательством за изготовление и сбыт поддельных денежных купюр предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом до 1 миллиона рублей, - напоминает УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU