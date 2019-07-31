В Тамбовской области откроется новый физкультурно-оздоровительный комплекс
Открытие запланировано на 2020 год
Новый комплекс и стадион составят единое целоеФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В ближайшее время в Мичуринске начнется строительство нового физкультурно- оздоровительного комплекса. Проект уже готов, место выбрано - это территория стадиона «Олимп».
Новое сооружение дополнит существующую инфраструктуру стадиона. В ФОКе предусмотрен универсальный спортзал площадью 42х24 для баскетбола, волейбола и танцев. Кроме того, в проект внесены зал борьбы, тренажерный зал, тренерские, раздевалки, душевые, медпункт.
Как нам рассказали в администрации Тамбовской области, комплекс будет готов в 2020 году и откроется осенью этого же года. Параллельно к открытию будет обновлен и сам стадион «Олимп».
ИСТОЧНИК KP.RU