В Тамбовской области откроется новый физкультурно-оздоровительный комплекс

СЕГОДНЯ 13:00 2019-07-31T13:00:15+03:00

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В ближайшее время в Мичуринске начнется строительство нового физкультурно- оздоровительного комплекса. Проект уже готов, место выбрано - это территория стадиона «Олимп».

Новое сооружение дополнит существующую инфраструктуру стадиона. В ФОКе предусмотрен универсальный спортзал площадью 42х24 для баскетбола, волейбола и танцев. Кроме того, в проект внесены зал борьбы, тренажерный зал, тренерские, раздевалки, душевые, медпункт.

Как нам рассказали в администрации Тамбовской области, комплекс будет готов в 2020 году и откроется осенью этого же года. Параллельно к открытию будет обновлен и сам стадион «Олимп».

ИСТОЧНИК KP.RU