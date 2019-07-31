Тамбовские дизайнеры могут разработать логотип переписи населения

СЕГОДНЯ 12:01 2019-07-31T12:01:47+03:00

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В Росссии объявлен конкурс для дизайнеров на лучший логотип Всероссийской переписи населения 2020 года. Тамбовские дизайнеры также могут принять участие в состязании и получить выигрыш - 190 тысяч рублей.

Для участия в конкурсе обязательно быть профессионалом своего дела. Жюри может запросить у участников портфолио авторских работ.

Представленный логотип должен быть современным, оригинальным и запоминающимся. Разумеется, оскорбительные или непристойные варианты рассматриваться не будут.

- Чтобы стать участником конкурса в срок до 6 августа 2019-го года нужно прислать свой авторский вариант логотипа и контактные данные на адрес vpn2020@sostav.ru. От каждого участника принимается не более трех вариантов логотипа, - сообщили в Тамбовстате.

Итоги конкурса подведут 9 августа. Каждый призер получит 190 тысяч рублей. Общий призовой фонд конкурса составляет 570 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU