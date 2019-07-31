2019-07-31T11:29:56+03:00
Общество

Для жизни тамбовчанам хватит 9641 рубля

В регионе установили новый прожиточный минимум
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области пересмотрели параметры прожиточного минимума и подсчитали его за второй квартал 2019 года. По сравнению с предыдущим, первым кварталом года, он незначительно, но вырос.

Если раньше среднедушевой региональный прожиточный минимум составлял 9404 рубля, то теперь он равен 9641 рублю (рост 237 рублей). Для трудоспособного населения минимум составляет 10524 рубля, против 10239 рублей в первом квартале года (рост 285 рублей). В меньшей степени вырос показатель для пенсионеров – с 7297 рублей до 8120 (+193 рубля). Дети в Тамбовской области, согласно постановлению региональной администрации, могут прожить в месяц на 9490 рублей, ранее на 9273 рубля (рост 217 рублей). Напомним, что величина прожиточного минимумам используется для расчета социальных пособий, а также для оценки уровня жизни при разработке и реализации социальных программ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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