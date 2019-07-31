В Тамбовской области будут поддерживать частные детские сады

СЕГОДНЯ 11:01 2019-07-31T11:01:32+03:00

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Тамбовская область находится на 3 месте в ЦФО по количеству мест на тысячу детей. Однако потребности в садиках растут вместе с городами. Чтобы решить проблему в 2019 году открывается 5 новых детсадов, к 2021 году их количество достигнет 14.

Но это - лишь часть работы. Все большую популярность набирают частные детские сады. Пока с их помощью в области устроено всего 124 ребенка (или 0,3 %). Это немного. Но в помощь таким организациям частные досуговые центры, которые также могут оказывать услуги по присмотру за малышами.

Поэтому в регионе сегодня есть две первоочередные задачи: готовить специалистов для работы с детьми ясельного возраста и поддерживать предпринимателей, которые захотят открыть своё дело в системе дошкольного образования.

- В области имеется практика создания семейных групп, сейчас более 50 групп работают в области. В основном они созданы на базе многодетных семей, - рассказали в управлении образования и науки Тамбовской области.

Существенная проблема - высокие цены на услуги частных детсадов. Так что еще одно направление работы - сделать родительскую плану доступной для тех, кому не досталось место в обычном садике.

ИСТОЧНИК KP.RU