В Тамбовском районе погиб рабочий, упавший с 6-метровой высоты

СЕГОДНЯ 10:37 2019-07-31T10:37:21+03:00

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По версии следствия, днем 13 июня, рабочий в составе бригады занимался строительными работами на одном из объектов села. Во время монтажа строительной вышки он упал с высоты примерно 6 метров. В результате строитель получил серьезные травмы, от которых скончался на месте происшествия. Разбираться в причинах гибели мужчины будут следователи.

- В Тамбовским МСО СУ СКР по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека), - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU