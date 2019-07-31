В Тамбовском районе погиб рабочий, упавший с 6-метровой высоты
32-летний мужчина занимался монтажом строительной вышки
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По версии следствия, днем 13 июня, рабочий в составе бригады занимался строительными работами на одном из объектов села. Во время монтажа строительной вышки он упал с высоты примерно 6 метров. В результате строитель получил серьезные травмы, от которых скончался на месте происшествия. Разбираться в причинах гибели мужчины будут следователи.
- В Тамбовским МСО СУ СКР по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека), - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU