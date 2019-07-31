2019-07-31T10:14:04+03:00
Общество

В «Тамбовских коммунальных системах» сменился руководитель

Новым директором назначили Геннадия Иващенко из Воронежа, который управлял водоснабжающими предприятиями в разных регионах страны
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Геннадий ИващенкоГеннадий Иващенко
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В АО "Тамбовские коммунальные системы" произошла смена руководства. Вместо Андрея Картузова, который руководил водоснабжающим предприятием с начала 2016 года, главным управляющим директором общества назначен уроженец города Воронежа Геннадий Иващенко. Сообщается, что прежний директор покинул компанию из-за перехода на новую работу.

- В ключевые задачи нового руководителя будет входить развитие технического потенциала ТКС, повышение его эффективности, а также надежности и безаварийности объектов и сетей водоканала, что позволит улучшить качество услуг водоснабжения для жителей Тамбова, - рассказали в пресс-службе АО "ТКС". - Особое внимание будет уделено исполнению инвестиционной программы, в которой остро нуждается коммунальная инфраструктура города из-за критического уровня изношенности сетей.

Известно, что Геннадий Иващенко родился в 1962 году. В его послужном списке работа генеральным директором ООО "Тверь Водоканал", МУП Водоканал Нижний Новгород, ОАО "ОмскВодоканал", ООО РВК-Воронеж, и МКП "Воронежтеплосеть".

ИСТОЧНИК KP.RU

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