2019-07-31T09:59:33+03:00
Общество

Тамбовские школы готовятся к 1 сентября

В учебных заведениях областного центра завершается ремонт
Марина Поповцева
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В Тамбовских школах идет подготовка к новому учебному году.

- На ремонт школ выделено 19,5 миллионов рублей. В первую очередь, это работы по ремонту кровель, в ряде учреждений ремонтируются санузлы, системы холодного и горячего водоснабжения, где-то идет ремонт отопления, - рассказали в городской администрации.

Кстати, 7,5 млн рублей из вышеуказанной суммы - это внебюджетные средства. Те, что школам удалось заработать за счет оказания платных услуг. Кроме того, 20 млн рублей из областного бюджета направлено на ремонт лицея №21, где меняют кровлю, оконные и дверные блоки.

В лицее № 28 строят пандус в рамках программы «Доступная среда». Первый этаж и туалет оборудованы поручнями для удобства передвижения, так как в лицее учится ребенок, который может передвигаться только в инвалидном кресле.

В школе № 9 ремонтируют крышу столовой. Уже уложено 250 квадратных метров мягкой кровли, идут внутренние работы. В школе № 24 завершается капитальный ремонт санузлов в первом корпусе. Здесь заменят сантехнику, отопление, канализацию, водоснабжение.

Все школы будут готовы к Дню знаний уже 5 августа, когда начнется их официальная приемка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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