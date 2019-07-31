В Тамбовской области в поле не разъехались два авто

СЕГОДНЯ 09:43 2019-07-31T09:44:53+03:00

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Авария, в которой пострадали три человека, произошла 30 июля в 9 часов 45 минут на полевой дороге в 300 метрах от автодороги «Тамбов – Пенза», проходящей по территории Кирсановского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, 57-летний водитель автомобиля «Lada Priora» столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2106», которым управлял 59-летний мужчина. «Шестерка» двигалась навстречу.

"Шестерка" оказалась серьезно повреждена в аварииФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

- В результате аварии водители автомобилей, а так же 64-летний пассажир автомобиля «Lada Priora» получили травмы и самостоятельно обратились в ТОГБУЗ «Кирсановская ЦРБ», - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

В "Приоре" пострадали ждва человекаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU