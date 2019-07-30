Тамбочанин попался на краже велосипеда

СЕГОДНЯ 17:28 2019-07-30T17:28:56+03:00

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У 57-летней жительницы Тамбова прямо из подъезда украли велосипед. Женщина сообщила о пропаже в полицию. Опрос свидетелей позволил составить описание предполагаемого злоумышленника.

Полицейским удалось найти и задержать 31-летнего тамбовчанина. В отделе полиции мужчина признался в краже и рассказал, что продал велосипед неизвестным людям, а деньги потратил. Возместить женщине ущерб ему придется из своего кошелька.

- Установлено, что ранее задержанный уже совершал подобные кражи, в отношении него возбуждено уголовное дело по п. «А» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Полицейские проверяют причастность злоумышленника к схожим фактам краж в областном центре, - сообщили в УВМД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU