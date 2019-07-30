«Тамбовская индейка» планирует увеличить производственные мощности

СЕГОДНЯ 17:03 2019-07-30T17:03:30+03:00

Птицефабрика будет производить более 80 тысяч мяса в год

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ООО "Тамбовская индейка", расположенная в Первомайском районе увеличивает производственные мощности. Здесь планируется производить и перерабатывать больше мяса птицы после возведения второй очереди предприятия.

Производительнее станут инкубатор, убойный цех и комбикормовый завод. Будут построены 4 новые площадки: одна для доращивания птицы и три для откорма. В 2019 году будут строится две из них, еще две появятся в следующем году. Инвестиции в проект составят 3,7 млрд рублей.

Заработают новые объекты в 2021 году. С их появлением завод увеличит объем производства на 30 тысяч тонн мяса птицы в живом весе в год и выйдет на общую мощность свыше 80 тысяч тонн.

- Отметим, что по итогам 2018 года в Тамбовской области во всех категориях хозяйств было произведено 316,6 тысячи тонн мяса птицы (123,3 % к уровню 2017 года). Такие производственные показатели позволили региону занять 2 место в ЦФО и 4 позицию в России, - рассказали в региональной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU