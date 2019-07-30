Тамбовские ветеринары не нашли нарушений при содержании оленей на рассказовском подворье

СЕГОДНЯ 16:30 2019-07-30T16:30:32+03:00

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Специалисты регионального управления ветеринарии сообщили о результатах проверки, которую провели у владелицы двух северных оленей Олеси Коваль, проживающей в городе Рассказово.

Напомним, ранее горожан возмутило использование «олененка» для катания детей. В соцсетях разразился самый настоящий скандал, на который отреагировали полицейские, которые пообещали провести соответствующую проверку по изложенным в сообщениях горожан данным.

Стало известно также, что 23 июля к владелице животных приезжали специалисты управления ветеринарии области и госветслужбы Рассказовского района. По итогам этого визита никаких претензий с их стороны к хозяйке животных нет.

- Олени поставлены на учет в ТОГБУ «Рассказовская райСББЖ» и находятся под постоянным контролем специалистов учреждения, - рассказал начальник управления ветеринарии области Алексей Филин. – На животных заведены ветпаспорта, они подвергнуты всем обязательным профилактическим вакцинациям, диагностическим лабораторным исследованиям и обработкам. Визуальный осмотр показал, что олени активны и упитаны, с гладкой блестящей шерстью и ясными глазами. Специалисты выяснили, что животные живут в просторном вольере, где есть, в том числе, и укрытие. Олени обеспечены сбалансированной едой и водой.

В управлении ветеринарии области также пояснили, что использование животных в «культурно-зрелищных целях», в том числе для катания детей, пока никем не регулируется. Закон «Об ответственном обращении с животным» вступит в силу лишь с 1 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU