2019-07-30T15:58:59+03:00
Общество

В Тамбове начали укладку асфальта на Моршанском шоссе

Дорожники используют сразу два асфальтоукладчика для лучшего качества дороги
Марина Поповцева
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Дорожники ведут работу ночью, чтобы не мешать движению транспортаДорожники ведут работу ночью, чтобы не мешать движению транспорта
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Дорожники начали укладывать верхний слой покрытия на Моршанском шоссе в Тамбове. Укладку щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ведут два асфальтоукладчика и пять катков.

- Применение двух укладчиков позволит оставить только один холодный продольный шов, что в дальнейшем скажется на улучшении качества покрытия, - рассказали в Тамбовской областной Думе.

Ремонт контролирует служба технического надзора. Параллельно дорожники заканчивают укладку выравнивающего слоя по улице Магистральной.

Фото пресс-службы Тамбовской областной Думы

ИСТОЧНИК KP.RU

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