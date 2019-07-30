В Тамбове начали укладку асфальта на Моршанском шоссе
Дорожники используют сразу два асфальтоукладчика для лучшего качества дороги
Дорожники ведут работу ночью, чтобы не мешать движению транспорта
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Дорожники начали укладывать верхний слой покрытия на Моршанском шоссе в Тамбове. Укладку щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ведут два асфальтоукладчика и пять катков.
- Применение двух укладчиков позволит оставить только один холодный продольный шов, что в дальнейшем скажется на улучшении качества покрытия, - рассказали в Тамбовской областной Думе.
Ремонт контролирует служба технического надзора. Параллельно дорожники заканчивают укладку выравнивающего слоя по улице Магистральной.
Фото пресс-службы Тамбовской областной Думы
ИСТОЧНИК KP.RU