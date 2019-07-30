В Тамбове начали укладку асфальта на Моршанском шоссе

СЕГОДНЯ 15:58 2019-07-30T15:58:59+03:00

Дорожники ведут работу ночью, чтобы не мешать движению транспорта

Дорожники используют сразу два асфальтоукладчика для лучшего качества дороги

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Дорожники начали укладывать верхний слой покрытия на Моршанском шоссе в Тамбове. Укладку щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ведут два асфальтоукладчика и пять катков.

- Применение двух укладчиков позволит оставить только один холодный продольный шов, что в дальнейшем скажется на улучшении качества покрытия, - рассказали в Тамбовской областной Думе.

Ремонт контролирует служба технического надзора. Параллельно дорожники заканчивают укладку выравнивающего слоя по улице Магистральной.

Фото пресс-службы Тамбовской областной Думы

ИСТОЧНИК KP.RU