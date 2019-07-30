В День ВДВ тамбовчанам покажут выступление парашютистов и бойцов спецназа

СЕГОДНЯ 15:30 2019-07-30T15:30:39+03:00

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Традиционно 2 августа в областном центре отметят День Воздушно-десантных войск. В пятницу в городе пройдут два мероприятия, приуроченных к празднованию 89-й годовщины образования ВДВ.

Как сообщили в администрации города Тамбова, в 10 часов у памятного знака воинам-интернационалистам, расположенного на ул. Мичуринской, 112, состоится торжественный митинг. Здесь же проведут воинский ритуал памяти: салют тремя залпами и торжественное прохождение маршем взвода Почётного караула. Участие в митинге примет военный духовой оркестр.

Продолжатся торжества в 12 часов концертной программой на Тамбовском ипподроме имени С.М Будённого (ул. Ипподромная, 5), где выступят вокальные и танцевальные коллективы города, а также пройдет церемония награждения. Самой зрелищной частью программы праздника «голубых беретов» станут показательные выступления профессиональных спортсменов-парашютистов тамбовского аэроклуба и бойцов гвардейской отдельной 16-ой бригады специального назначения.

- В День «крылатого десанта» на ипподроме будет организована выставка вооружения и выездная торговля, - рассказывает председатель правления региональной общественной организации содействия ветеранам десантных войск «Союз десантников Тамбовской области» Алексей Кудачкин. – Также гости праздника смогут подкрепиться кашей из солдатской кухни, увидеть показательные выступления воинов-десантников и принять участие в спортивных соревнованиях по дартсу, гиревому спорту и перетягиванию каната.

Праздник пройдет на тамбовском ипподромеФото: Пресс-служба администрации города Тамбова

ИСТОЧНИК KP.RU