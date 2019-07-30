Тамбовское предприятие задолжало работникам более 4 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:58 2019-07-30T14:58:22+03:00

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В прокуратуру Советского района обратились работники тамбовского предприятия. Они пожаловались на несвоевременную выплату зарплаты. Проверка подтвердила данный факт: задолженность за июнь составила более 4 млн рублей.

Прокуратура вынесла предписание на имя генерального директора предприятия и потребовала устранить нарушения трудового законодательства.

- Одновременно в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы), которое для рассмотрения направлено в Государственную инспекцию труда области, - сообщает региональная прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU