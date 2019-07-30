2019-07-30T14:58:22+03:00
Общество

Тамбовское предприятие задолжало работникам более 4 млн рублей

Прокуратура потребовала устранить нарушение
Марина Поповцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

В прокуратуру Советского района обратились работники тамбовского предприятия. Они пожаловались на несвоевременную выплату зарплаты. Проверка подтвердила данный факт: задолженность за июнь составила более 4 млн рублей.

Прокуратура вынесла предписание на имя генерального директора предприятия и потребовала устранить нарушения трудового законодательства.

- Одновременно в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы), которое для рассмотрения направлено в Государственную инспекцию труда области, - сообщает региональная прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24