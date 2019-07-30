В Тамбове военнослужащего подозревают в терроризме

СЕГОДНЯ 14:40 2019-07-30T14:40:01+03:00

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В военном СО СКР по Тамбовскому гарнизону расследуют уголовное дело в отношении контрактника одной из войсковых частей областного центра. 33-летнего мужчину подозревают в попытке совершения теракта. По версии следствия, военнослужащий планировал с помощью бутылок с зажигательной смесью поджечь дома, где проживают представители неславянских национальностей. Теракт он якобы собирался совершить 27 июля, но не смог, потому что был задержан.

- 29 июля состоялось заседание, на котором рассматривалось ходатайство следствия об избрании меры пресечения для подозреваемого в совершении этого преступления, - сообщили в Тамбовском военном гарнизонном суде. – По решению суда фигурант останется под стражей на два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU