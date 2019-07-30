В Тамбовской области "забыли" ввести в эксплуатацию рабочую скважину
Прокуратура Моршанска выявила нарушения градостроительного законодательства в Алгасовском сельсовете, касающиеся эксплуатации артезианской скважины. Она была построена в поселке Молодежный и почти полгода водой из нее пользовалось местное население.
- При этом до настоящего времени разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства – артезианской скважины - не получено, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.
Прокуратура возбудила в отношении главы сельсовета дело об административном правонарушении за эксплуатацию объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию. Его рассмотрит региональное управление государственного строительного надзора.
ИСТОЧНИК KP.RU