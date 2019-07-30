В Тамбовской области "забыли" ввести в эксплуатацию рабочую скважину

СЕГОДНЯ 14:23 2019-07-30T14:23:04+03:00

Моршанцы пили воду из источника, которого по документам еще не было

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Прокуратура Моршанска выявила нарушения градостроительного законодательства в Алгасовском сельсовете, касающиеся эксплуатации артезианской скважины. Она была построена в поселке Молодежный и почти полгода водой из нее пользовалось местное население.

- При этом до настоящего времени разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства – артезианской скважины - не получено, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.

Прокуратура возбудила в отношении главы сельсовета дело об административном правонарушении за эксплуатацию объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию. Его рассмотрит региональное управление государственного строительного надзора.

ИСТОЧНИК KP.RU