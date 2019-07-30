В Тамбовской области прошел турнир по пляжному волейболу
На Коростелевском пляже в Мучкапском районе прошли традиционные соревнования по пляжному волейболу. 102 мужские и женские команды из разных регионов России провели более 200 игр.
Среди мужчин в основной группе (до 40 лет) победителями стали воронежцы Сергей Бабайцев и Дмитрий Коленковский. Команда из Мучкапа - Сергей Куликов и Вадим Игнатюк - заняли 3 место.
В группе «40+» победили участники из Подмосковья. В группе «50+» одержала верх команда Борисоглебска, рассказовец Владислав Березин, выступавший в тандеме с Евгением Салаткиным из Ленинградской области, стал третьим.
Среди женщин лучших результатов добились местные волейболистки Евгения Литвинова и Наталья Амаева. Они заняли 2 место.
ИСТОЧНИК KP.RU