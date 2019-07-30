В Тамбовской области прошел турнир по пляжному волейболу

СЕГОДНЯ 13:50 2019-07-30T13:50:42+03:00

Фото: Пресс-служба управления по физической культуре и спорту Тамбовской области

Турнир по пляжному волейболу традиционно проходит на мучкапском пляже Фото: Пресс-служба управления по физической культуре и спорту Тамбовской области

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На Коростелевском пляже в Мучкапском районе прошли традиционные соревнования по пляжному волейболу. 102 мужские и женские команды из разных регионов России провели более 200 игр.

Среди мужчин в основной группе (до 40 лет) победителями стали воронежцы Сергей Бабайцев и Дмитрий Коленковский. Команда из Мучкапа - Сергей Куликов и Вадим Игнатюк - заняли 3 место.

В группе «40+» победили участники из Подмосковья. В группе «50+» одержала верх команда Борисоглебска, рассказовец Владислав Березин, выступавший в тандеме с Евгением Салаткиным из Ленинградской области, стал третьим.

Среди женщин лучших результатов добились местные волейболистки Евгения Литвинова и Наталья Амаева. Они заняли 2 место.

ИСТОЧНИК KP.RU