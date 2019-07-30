2019-07-30T13:50:42+03:00
Спорт

В Тамбовской области прошел турнир по пляжному волейболу

Мучкапские волейболистки заняли 2 место
Марина Поповцева
Поделиться:
Турнир по пляжному волейболу традиционно проходит на мучкапском пляжеТурнир по пляжному волейболу традиционно проходит на мучкапском пляжеФото: Пресс-служба управления по физической культуре и спорту Тамбовской области
Изменить размер текста:

На Коростелевском пляже в Мучкапском районе прошли традиционные соревнования по пляжному волейболу. 102 мужские и женские команды из разных регионов России провели более 200 игр.

Среди мужчин в основной группе (до 40 лет) победителями стали воронежцы Сергей Бабайцев и Дмитрий Коленковский. Команда из Мучкапа - Сергей Куликов и Вадим Игнатюк - заняли 3 место.

В группе «40+» победили участники из Подмосковья. В группе «50+» одержала верх команда Борисоглебска, рассказовец Владислав Березин, выступавший в тандеме с Евгением Салаткиным из Ленинградской области, стал третьим.

Среди женщин лучших результатов добились местные волейболистки Евгения Литвинова и Наталья Амаева. Они заняли 2 место.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбове военнослужащего подозревают в терроризме
В Тамбовской области "забыли" ввести в эксплуатацию рабочую скважину
Тамбовчане пытались разобрать железную дорогу, чтобы сдать рельсы в чермет
Рядом со стадионом «Динамо» в Тамбове построят часовню
Двое жителей Тамбовской области задержаны за кражу
Разведчики доставили в Тамбов документы Великой Отечественной войны
На тамбовской трассе иномарка въехала в «Газель» с дынями
Гость Тамбовской области пытался дать взятку сотруднику ГИБДД
В Тамбовском районе погиб рабочий, упавший с 8-метровой высоты
Тамбовчанка за рулем «Toyota» протаранила отечественное авто: в аварии пострадали два человека
Приложение «Сбербанк Онлайн» подстроится под каждого клиента
В Тамбовской области реконструируют дорогу Кариан-Токаревка
В частном секторе Тамбова в пожаре погибла семейная пара
Жителей центра Тамбова на неделю оставят без горячей воды
В Тамбове сотрудники ППС поймали поймали автовора
В Тамбовской области выросли обороты торговли и общественного питания
Полицейские нашли у тамбовчанина почти килограмм наркотиков
Тамбовчане задолжали банкам 10 миллиардов рублей
В фестивале "Песни над Цной" будут участвовать все тамбовские театры
Тамбовские охотники смогут добыть 158 лосей и 223 косули
В Тамбове в утиль списали пять троллейбусов
Тамбовчанке помогают воссоединиться с дочкой
В Мичуринске пойман очередной любитель красивой жизни
Тамбовского МЧС-овца обвиняют в получении взятки