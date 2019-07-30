Тамбовчане пытались разобрать железную дорогу, чтобы сдать рельсы в чермет

СЕГОДНЯ 13:25 2019-07-30T13:25:50+03:00

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В Тамбове задержали двоих мужчин, разбиравших железнодорожные пути недалеко от улицы Защитной. Наряд группы задержания вневедомственной охраны, который находился в этом районе, увидели воров за «работой» и направился к ним.

Заметив патрульный автомобиль Росгвардии, мужчины попытались убежать, но их задержали.

- Подозреваемыми в совершении преступления оказались 39-летний житель Мордовского района, ранее судимый за кражу и 19-летний житель Знаменского района, - рассказали в управлении вневедомственной охраны Тамбовской области. - Росгвардейцы передали задержанных сотрудникам полиции. По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU