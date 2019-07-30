2019-07-30T13:16:23+03:00
Общество

Рядом со стадионом «Динамо» в Тамбове построят часовню

Сооружение возведут по просьбам местных жителей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Культовое и спортивное сооружение окажутся рядомКультовое и спортивное сооружение окажутся рядом
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В Тамбове приняли решение о строительстве часовни рядом со стадионом «Динамо». Как сообщает Тамбовская епархия, инициаторами возведения культового выступили жители местных домов, которые неоднократно обращались к ним с такой просьбой. 30 июля проект обсудили на месте будущего строительства, участие в этом мероприятии принял начальник УМВД России по тамбовской области Николай Скоков, который согласился с предложением церкви.

- Николай Скоков рассказал, что в рамках федерального плана развития разработан проект реконструкции спортивного комплекса «Динамо», который будет соответствовать всем современным требованиям. Новые сооружения будут активно использоваться для проведения соревнований и различных оздоровительных мероприятий, - говорят в Тамбовской епархии. - Часовня же станет тем местом, куда спортсмены, их родные и близкие, болельщики и гости города смогут прийти и помолиться перед состязаниями и другими значимыми событиями.

Часовню возводят по просьбам местных жителей

Часовню возводят по просьбам местных жителей

Фото Тамбовской епархии

ИСТОЧНИК KP.RU

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