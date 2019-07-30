Двое жителей Тамбовской области задержаны за кражу

СЕГОДНЯ 13:02 2019-07-30T13:02:31+03:00

Молодые люди вынесли алкоголь из магазина, не заплатив

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Двое неизвестных зашли в один из супермаркетов Мичуринска и украли несколько бутылок с алкоголем. Обнаружив кражу, сотрудники магазина вызвали полицию. При помощи камер видеонаблюдения полицейским удалось составить описание злоумышленников.

Молодых людей 20 и 18 лет удалось задержать. Они признались в краже, но вернуть украденное не смогли - алкоголь они успели выпить. Теперь воришкам придется возместить ущерб магазину.

- Установлено, что ранее задержанные уже попадали в поле зрения правоохранительных органов. В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, возбуждено уголовное дело по п. «А» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», - прокомментировали в региональном УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU