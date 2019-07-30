2019-07-30T12:28:38+03:00
Общество

Разведчики доставили в Тамбов документы Великой Отечественной войны

Рассекречены сведения о заданиях, которые выполняла Зоя Космодемьянская
Марина Поповцева
Поделиться:
Делегация ветеранов посетила памятные места ТамбовщиныДелегация ветеранов посетила памятные места ТамбовщиныФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
Изменить размер текста:

Делегация ветеранов военной разведки прибыла в Тамбов с копиями архивных документов. Бумаги свидетельствуют о работе разведгрупп времен Великой Отечественной войны. Среди них информация о боевых заданиях, которые выполняла Герой Советского Союза Зоя Космодемьянская, и составе ее группы, протокол допроса девушки.

Как сообщает администрация Тамбовской области, ранее эти документы были засекречены. Отныне бумаги будут выставлены для всеобщего обозрения в Музейно-образовательном центре «Земля героев» в селе Осино-Гай Гавриловского района, на родине Зои Космодемьянской.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбове военнослужащего подозревают в терроризме
В Тамбовской области "забыли" ввести в эксплуатацию рабочую скважину
В Тамбовской области прошел турнир по пляжному волейболу
Тамбовчане пытались разобрать железную дорогу, чтобы сдать рельсы в чермет
Рядом со стадионом «Динамо» в Тамбове построят часовню
Двое жителей Тамбовской области задержаны за кражу
На тамбовской трассе иномарка въехала в «Газель» с дынями
Гость Тамбовской области пытался дать взятку сотруднику ГИБДД
В Тамбовском районе погиб рабочий, упавший с 8-метровой высоты
Тамбовчанка за рулем «Toyota» протаранила отечественное авто: в аварии пострадали два человека
Приложение «Сбербанк Онлайн» подстроится под каждого клиента
В Тамбовской области реконструируют дорогу Кариан-Токаревка
В частном секторе Тамбова в пожаре погибла семейная пара
Жителей центра Тамбова на неделю оставят без горячей воды
В Тамбове сотрудники ППС поймали поймали автовора
В Тамбовской области выросли обороты торговли и общественного питания
Полицейские нашли у тамбовчанина почти килограмм наркотиков
Тамбовчане задолжали банкам 10 миллиардов рублей
В фестивале "Песни над Цной" будут участвовать все тамбовские театры
Тамбовские охотники смогут добыть 158 лосей и 223 косули
В Тамбове в утиль списали пять троллейбусов
Тамбовчанке помогают воссоединиться с дочкой
В Мичуринске пойман очередной любитель красивой жизни
Тамбовского МЧС-овца обвиняют в получении взятки