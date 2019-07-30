Разведчики доставили в Тамбов документы Великой Отечественной войны
Рассекречены сведения о заданиях, которые выполняла Зоя Космодемьянская
Делегация ветеранов посетила памятные места ТамбовщиныФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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Делегация ветеранов военной разведки прибыла в Тамбов с копиями архивных документов. Бумаги свидетельствуют о работе разведгрупп времен Великой Отечественной войны. Среди них информация о боевых заданиях, которые выполняла Герой Советского Союза Зоя Космодемьянская, и составе ее группы, протокол допроса девушки.
Как сообщает администрация Тамбовской области, ранее эти документы были засекречены. Отныне бумаги будут выставлены для всеобщего обозрения в Музейно-образовательном центре «Земля героев» в селе Осино-Гай Гавриловского района, на родине Зои Космодемьянской.
ИСТОЧНИК KP.RU