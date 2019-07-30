На тамбовской трассе иномарка въехала в «Газель» с дынями

СЕГОДНЯ 12:00 2019-07-30T12:00:37+03:00

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В Тамбовской области зафиксировали еще одну аварию с участием транспорта, перевозящего бахчевые. Как рассказали в региональном УГИБДД, она произошла 29 июля в 16 часов 58 минут на 434 километре автодороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога «Дон»-Тамбов-Волгоград-Астрахань, проходящей на территории Тамбовского района. Известно, что 19-летний водитель автомобиля «Nissan Qashgai» не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля «ГАЗ 33021», в котором перевозили дыни и врезался в него.

- В результате аварии пострадали 25-летний водитель «ГАЗ» и пассажиры автомобиля «Nissan Qashgai», молодые люди 19 и 20 лет, - рассказали в пресс-службе областного УГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU