Гость Тамбовской области пытался дать взятку сотруднику ГИБДД

СЕГОДНЯ 11:31 2019-07-30T11:31:04+03:00

Изменить размер текста: A A

42-летний житель Волгоградской области был остановлен сотрудниками ГИБДД за выезд на встречку на 503-м километре автодороги Р-22 «Каспий». При составлении административного протокола мужчина попытался откупиться от сотрудника ДПС прямо в патрульной машине.

Попытка дачи взятки была зафиксирована видеорегистратором. Факт коррупции стал известен службе собственной безопасности УМВД области. Водителя задержали за попытку дать взятку должностному лицу.

- В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 291 УК РФ «Дача взятки», - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU