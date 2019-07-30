Тамбовчанка за рулем «Toyota» протаранила отечественное авто: в аварии пострадали два человека

СЕГОДНЯ 10:42 2019-07-30T10:42:26+03:00

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Авария, в которой травмы получили три человека, произошла 29 июля в 13 часов 50 минут на улице Киквидзе в районе дома №77 города Тамбова. Как рассказали в региональном УГИБДД, 22-летняя девушка-водитель, находившаяся за рулем автомобиля «Toyota Corolla», при перестроении на крайнюю левую полосу, столкнулась с «Lada Granta» под управлением 19-летнего парня. Его авто двигалось в попутном с иномаркой направлении.

- В результате аварии водители автомобилей, а так же 29-летний пассажир автомобиля «Lada Granta» были доставлены во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU