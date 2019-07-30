В Тамбовском районе погиб рабочий, упавший с 8-метровой высоты
42-летний рабочий монтировал оборудование на крыше стройплощадки и провалился в вентиляционную шахту. Упав с 8-метровой высоты, мужчина получил смертельные травмы. ЧП произошло в декабре прошлого года. После проведения проверки следователи приняли решение о возбуждении уголовного дела.
- В Тамбовском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека), - сообщили в СУ СКР по региону.
В настоящее время следователи собирают доказательную базу по делу.
ИСТОЧНИК KP.RU