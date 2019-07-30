2019-07-30T09:59:28+03:00
Общество

В Тамбовской области реконструируют дорогу Кариан-Токаревка

На ремонт 15 км полотна выделено около 470 млн рублей
Марина Поповцева
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Данный участок - один из самых сложных для ремонтаДанный участок - один из самых сложных для ремонта
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Реконструкция дороги Каспий-Кариан-Токаревка началась в мае 2019 года и продлится до 25 октября. На работы планируется потратить около 470 млн рублей из федерального бюджета. Этот 15-километровый участок считается одним из наиболее сложных.

Трудности заключаются в том, что по дороге ежедневно проходит большегрузная техника местного сельхозпроизводителя, поэтому нужно полотно повышенной прочности. Для этого между слоями песка и щебня укладывается слой дарнита, который не пропускает воду и способствует продолжительной службе полотна.

- На объекте идет усиление дорожной одежды. Двухслойное щебеночное покрытие: старое щебеночное основание перемешивается с новым материалом, затем еще один слой нового материала; затем двухслойное асфальтобетонное покрытие, завершающий слой которого - щебеночно-мастичный асфальтобетон. На сегодняшний день подрядчик выполнил работы на 160 миллионов рублей, - сообщили нам в Тамбовской областной Думе.

Кроме того, потребуется замена 9 водопропускных труб. Каждый этап работы контролируется дорожной лабораторией. Если она зафиксирует нарушения, подрядчику грозит штраф и устранение нарушений за свой счет. Гарантийный срок дороги – 4 года.

Фото Пресс-службы Тамбовской областной Думы

ИСТОЧНИК KP.RU

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