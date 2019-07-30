2019-07-30T09:30:13+03:00
Происшествия

В частном секторе Тамбова в пожаре погибла семейная пара

ЧП произошло вечером 29 июля в переулке Боткина
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Поздним вечером 29 июля в Тамбове произошел серьезный пожар, в результате которого погибли два человека. Как сообщили в ГУ МЧС России по Тамбовской области, загорелся частный дом, расположенный в переулке Боткина областного центра.

- В тушении пожара принимали три пожарных расчета, - сообщили в ГУ МЧС России по Тамбовской области.

По данным спасателей, в момент ЧП в доме находились люди. В результате пожара погиб хозяин дома, его супруге пытались оказать помощь медики скорой, но реанимационные мероприятия не помогли. Женщина скончалась. Причины пожара уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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