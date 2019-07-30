В частном секторе Тамбова в пожаре погибла семейная пара
ЧП произошло вечером 29 июля в переулке Боткина
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Поздним вечером 29 июля в Тамбове произошел серьезный пожар, в результате которого погибли два человека. Как сообщили в ГУ МЧС России по Тамбовской области, загорелся частный дом, расположенный в переулке Боткина областного центра.
- В тушении пожара принимали три пожарных расчета, - сообщили в ГУ МЧС России по Тамбовской области.
По данным спасателей, в момент ЧП в доме находились люди. В результате пожара погиб хозяин дома, его супруге пытались оказать помощь медики скорой, но реанимационные мероприятия не помогли. Женщина скончалась. Причины пожара уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU