В частном секторе Тамбова в пожаре погибла семейная пара

СЕГОДНЯ 09:30 2019-07-30T09:30:13+03:00

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Поздним вечером 29 июля в Тамбове произошел серьезный пожар, в результате которого погибли два человека. Как сообщили в ГУ МЧС России по Тамбовской области, загорелся частный дом, расположенный в переулке Боткина областного центра.

- В тушении пожара принимали три пожарных расчета, - сообщили в ГУ МЧС России по Тамбовской области.

По данным спасателей, в момент ЧП в доме находились люди. В результате пожара погиб хозяин дома, его супруге пытались оказать помощь медики скорой, но реанимационные мероприятия не помогли. Женщина скончалась. Причины пожара уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU