Жителей центра Тамбова на неделю оставят без горячей воды

СЕГОДНЯ 09:22 2019-07-30T09:22:40+03:00

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Жителей центральной части областного центра на следующей неделе ожидает длительное отсутствие горячего водоснабжения. Как сообщают в администрации города Тамбова, связано это с плановым ремонтом оборудования котельного зала энергокомплекса и центрального теплопункта акционерного общества «Тамбовский завод «Революционный труд»

- Подача горячего водоснабжения будет прекращена с 5 по 11 августа на жилые дома №70,72 по ул. Коммунальной, №65,67,69, 71,73, 92 по ул. Интернациональной, №2 по ул. Маратовской, - рассказали в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU