В Тамбове сотрудники ППС поймали поймали автовора

СЕГОДНЯ 17:59 2019-07-29T17:59:28+03:00

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В Тамбове мужчина ночью отжал стекло припаркованного на улице автомобиля и украл из салона около 1200 рублей. Хозяин авто не спал, услышав подозрительный шум, он выглянул в окно и увидел незнакомца.

Помешать автовору потерпевший не успел, поэтому сразу обратился в полицию. Патрулю ППС удалось обнаружить и задержать подозрительного гражданина. В отделе полиции выяснилось, что в кармане его одежды находится похищенная сумма. Уличить злоумышленника удалось по отпечаткам пальцев, которые он оставил на стекле иномарки.

- В настоящий момент ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража», - сообщили в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU