В Тамбовской области выросли обороты торговли и общественного питания

СЕГОДНЯ 17:39 2019-07-29T17:39:25+03:00

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По сравнению с прошлым годом в регионе выросли обороты розничной торговли и общественного питания (на 0,5 и 4,6 % соответственно).

В первом полугодии 2019 года каждый житель области приобрел товаров на в среднем 95 тысяч рублей. Это на 7,6 тысячи больше, чем год назад. При этом на продукты, напитки и сигареты люди стали тратить немного меньше, зато больше на промтовары. Как правило, тамбовчане делают покупки в магазинах, на долю рынков и ярмарок приходится только десятая часть оборота розничной торговли.

- Торговля занимает ведущие позиции по вкладу в валовой региональный продукт, ее удельный вес составляет 16,5 %, - рассказали в администрации Тамбовской области. - Доля налогов и сборов от торговой деятельности, поступающих в консолидированный бюджет области, тоже превышает 16%. Удельный вес занятых в торговой сфере от общего количества занятых в экономике области составляет более 18 % (это порядка 80 тысяч человек). Доля оборота розничной торговли малых и средних предприятий, индивидуальных предпринимателей – более 57 %.

ИСТОЧНИК KP.RU