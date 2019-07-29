2019-07-29T17:05:05+03:00
Общество

Тамбовчане задолжали банкам 10 миллиардов рублей

С помощью приставов кредитным организациям вернули меньше 500 миллионов рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Жители Тамбовской области задолжали кредитным организациям немалые деньги. По данным регионального УФССП, по состоянию на 1 июля этого года на исполнении в у приставов находится более 47 тысяч исполнительных производств по банковским долгам на сумму более 10 миллиардов рублей.

- Окончено фактическим исполнением порядка 16 тысяч исполнительных производств, в пользу кредитных организаций взыскано 461 миллион рублей, - говорят в пресс-службе УФССП по Тамбовской области. Как «бороться» с неплательщиками приставы решали вместе с представителями банков на рабочем совещании, где наметили ряд мер по решению этой проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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