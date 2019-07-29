В фестивале "Песни над Цной" будут участвовать все тамбовские театры

СЕГОДНЯ 16:32 2019-07-29T16:32:41+03:00

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Седьмой фестиваль хоровой музыки "Песни над Цной" пройдет в Тамбове 10 августа и будет посвящен Году театра. В музыкальном марафоне примут участие все профессиональные театральные коллективы области, а также столичные звезды сцены.

С 15 часов в Парке культуры и отдыха будут выступать самодеятельные коллективы из Рассказова, Котовска, Токарёвского и Тамбовского районов. В 17 часов начнется лодочный променад-концерт, представляющий картины из тамбовской жизни начала 20 века. На прогулочных катерах проплывут хоровые коллективы из городов и районов области. Они исполнят любимые многими песни.

Гала-концерт начнется в 18.30. В этом году на фестивале выступят Тамбовский камерный хор имени С.В. Рахманинова, хор Валаамского монастыря, Кубанский казачий хор.

- В гала-концерте примут участие: актер Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Александр Олешко, солисты Государственного академического Большого театра России Агунда Кулаева и Алексей Татаринцев, солисты Московского театра Новая опера имени Е.В. Колобова Нурлан Бекмухамбетов, Ирина Костина, Ирина Морева и Анджей Белецкий, солист Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н.И.Сац Денис Болдов, а также артисты тамбовских театров, - рассказали в региональной администрации.

Завершающим аккордом станет выступление народного артиста Республики Беларусь, заслуженного артиста Российской Федерации Ярослава Евдокимова.

ИСТОЧНИК KP.RU