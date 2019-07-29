Тамбовские охотники смогут добыть 158 лосей и 223 косули
Определены лимиты добычи на грядущий охотничий сезон
Изменить размер текста:
В Тамбовской области установлены лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на сезон охоты 2019 – 2020 годов.
- С 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года охотинспекторы планируют выдать разрешения на добычу 158 лосей и 223 косуль, - сообщает областная администрация.
Максимальное количество квот получат лесистые Сосновский и Моршанский районы, где этих животных больше всего.
Кстати, к настоящему времени в регионе обитает более 2,2 тысяч лосей и более 3,5 тысяч косуль.
ИСТОЧНИК KP.RU