Тамбовские охотники смогут добыть 158 лосей и 223 косули

СЕГОДНЯ 15:58 2019-07-29T15:58:56+03:00

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В Тамбовской области установлены лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на сезон охоты 2019 – 2020 годов.

- С 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года охотинспекторы планируют выдать разрешения на добычу 158 лосей и 223 косуль, - сообщает областная администрация.

Максимальное количество квот получат лесистые Сосновский и Моршанский районы, где этих животных больше всего.

Кстати, к настоящему времени в регионе обитает более 2,2 тысяч лосей и более 3,5 тысяч косуль.

ИСТОЧНИК KP.RU