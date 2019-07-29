В Тамбове в утиль списали пять троллейбусов

СЕГОДНЯ 15:31 2019-07-29T15:32:27+03:00

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Тамбовский троллейбусный парк лишится сразу пяти машин. Троллейбусы 2009 года выпуска решили списать в утиль потому что ремонтировать их, по мнению специалистов, нецелесообразно.

- При осмотре машин комиссия установила, что троллейбусы не подлежат дальнейшей эксплуатации в связи с технической неисправностью и высоким износом узлов и агрегатов, - объясняют в администрации Тамбова. - Состояние изоляции электропроводки неудовлетворительное и не обеспечивает безопасной работы оборудования. Тормозные механизмы изношены, не обеспечивают безопасности движения. Листы обшивки кузова подвержены коррозии, местами сквозной, в наиболее нагруженных местах (у заднего моста) трещины. Согласно заключению комиссии троллейбусы не обеспечивают безопасности движения и не обеспечивают безопасной перевозки пассажиров. Капитально-восстановительный ремонт троллейбусов проводить экономически нецелесообразно и принято решение о необходимости списания пяти троллейбусов. Напомним, срок эксплуатации такой техники по закону составляет от 5 до 7 лет.

На линиях троллейбусы, очевидно, заменят газомоторные автобусы. Известно, что МУП «Тамбовгортранс» планирует в ближайшее время купить 15 таких машин за 323 миллиона рублей в лизинг на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU