Тамбовчанке помогают воссоединиться с дочкой
Попечительский совет собрался в тамбовском Доме ребенка, чтобы помочь одинокой тамбовчанке. Женщина была вынуждена на целый год отдать в это учреждение свою маленькую дочь, так как просто не могла ее содержать.
Теперь у мамы есть работа, у дочери - место в детском саду, в доме проведен ремонт. Женщина наконец смогла забрать девочку домой. Но финансовое положение семьи все еще оставляет желать лучшего.
Чтобы поддержать воссоединившуюся семью, благотворительная организация «Вектор добра» передала тамбовчанке детскую одежду и постельное белье. Попечительский совет, в свою очередь, подарил маме с дочкой обогреватель и электроутюг.
ИСТОЧНИК KP.RU