В Мичуринске пойман очередной любитель красивой жизни
Мужчина соврал банку о месте своей работы
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В один из банков Мичуринска обратился 33-летний местный житель. Ему без труда выдали кредитную карту на 21000 рублей. Однако время шло, а возвращать долг мужчина не спешил.
Полицейские выяснили, что злоумышленник не только предоставил ложные сведения о месте работы, но и вообще не собирался отдавать кредит. Против любителя красивой жизни возбуждено уголовное дело о мошенничестве, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU