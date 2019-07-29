В Мичуринске пойман очередной любитель красивой жизни

СЕГОДНЯ 14:30 2019-07-29T14:30:22+03:00

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В один из банков Мичуринска обратился 33-летний местный житель. Ему без труда выдали кредитную карту на 21000 рублей. Однако время шло, а возвращать долг мужчина не спешил.

Полицейские выяснили, что злоумышленник не только предоставил ложные сведения о месте работы, но и вообще не собирался отдавать кредит. Против любителя красивой жизни возбуждено уголовное дело о мошенничестве, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU