2019-07-29T13:42:18+03:00
Общество

Запретят ли тамбовским школьникам брать телефоны на уроки?

Минпросвещения приглашает принять участие в опросе
Марина Поповцева
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Министерство просвещения предлагает тамбовчанам ответить на несколько вопросов о плюсах и минусах телефонов на уроках.

Выразить свой взгляд на ситуацию могут не только родители и педагоги, но и сами школьники, а также все желающие.

- Вопрос о необходимости запретить телефоны в школе впервые был поднят спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, - напоминают в управлении образования и науки Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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