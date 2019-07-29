Запретят ли тамбовским школьникам брать телефоны на уроки?
Минпросвещения приглашает принять участие в опросе
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Министерство просвещения предлагает тамбовчанам ответить на несколько вопросов о плюсах и минусах телефонов на уроках.
Выразить свой взгляд на ситуацию могут не только родители и педагоги, но и сами школьники, а также все желающие.
- Вопрос о необходимости запретить телефоны в школе впервые был поднят спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, - напоминают в управлении образования и науки Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU